Archie et Lilibet au coeur du couronnement ? Le roi prêt à changer toute l'organisation pour revoir ses petits-enfants

Le couronnement du roi Charles III approche à grands pas. On connaît le lieu, la date, les invités sont plus ou moins listés mais un mystère continue de planer au-dessus de l'événement : Meghan Markle et le prince Harry viendront-ils ? Malgré toutes les attaques qu'ils ont lancées contre la famille royale à renfort de documentaire et de littérature, le duc et la duchesse de Sussex ont été conviés à l'événement par le roi en personne. Le Souverain a mis les rancoeurs et les querelles de côté pour pouvoir pleinement profiter de la journée historique qui l'attend et qui ne s'est plus produite depuis 1953.

Pour l'instant, si un porte-parole de Meghan et Harry a bien confirmé qu'ils avaient reçu une invitation, leur présence n'a pas été confirmée. Qui plus est, les enfants, de par leur jeune âge (Archie aura 4 ans le jour du couronnement et Lilibet, presque 2 ans) ne seraient pas autorisés à y assister. De quoi décourager les parents après la promesse d'un accueil glacial de la part de la famille à leur encontre.

Mais les choses pourraient prendre une autre tournure. D'après le Daily Mail, des sources affirment qu'en fonction de la réponse de Meghan et Harry, les enfants pourraient avoir leur rôle à jouer dans la cérémonie. Ou du moins, une place de choix contrairement à leurs parents. Charles est en tout cas prêt à en discuter si telle était l'une des conditions à respecter pour voir ses petits-enfants qu'il a à peine rencontrés.

George, Charlotte et Louis à ses côtés

Pour le roi, papy gâteau, si les enfants de Kate Middleton et du prince William ont droit à leur moment de gloire, pas de raison que les enfants Sussex en soient privés. C'est la raison pour laquelle en cas de réponse de dernière minute, Charles III a prévu deux plans de répétition : l'un sans Meghan et Harry, l'autre avec. Si les Sussex venaient à changer d'avis au dernier moment, les répercussions sur l'événement seraient minimes.

Ce qui est certain, c'est que si Charles les a invités, ce n'est ni un gage de réconciliation, ni un symbole de paix. Échaudé par les révélations de son fils et de sa belle-fille depuis leur départ de la monarchie, le mari de Camilla Parker-Bowles a perdu patience. Frogmore Cottage, résidence dans laquelle ils avaient l'habitude de poser leurs valises, leur a été retiré. Et contrairement à Kate, William, le roi et la reine, ainsi que les duc et duchesse d'Edimbourg, Edward et Sophie, ils n'auront pas de place dans le cortège de sortie suivant la cérémonie comme la révélé The times, alors que les trois enfants de Kate et Willim (George, Charlotte et Louis) seront quant à eux bien présents. A moins que Charles ne décide, par amour pour ses petits-enfants, de changer d'avis...