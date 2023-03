Charles III poursuit sa vengeance : Harry et Meghan lésés au couronnement, Kate, William et leurs enfants mis en avant

Les Anglo-Saxons avaient bien plus que la Saint-Patrick à célébrer ce vendredi 17 mars. Dans quelques semaines, le roi Charles sera couronné roi lors d'une cérémonie officielle à l'abbaye de Westminster dont la liste des invités se précise. Meghan Markle et le prince Harry sont bien invités, contrairement à ceux qui pensaient qu'ils n'auraient pas droit à leur carton d'invitation après leurs attaques à l'encontre de la famille. En attendant qu'ils daignent répondre, le clan s'affaire aux derniers préparatifs et à l'organisation du jour J.

Le Times s'est notamment procuré les documents relatifs aux répétitions (obligatoires quand il s'agit d'événements de cette envergure). C'est ainsi qu'ils ont appris que Kate et William ne viendraient pas seuls. Le prince et la princesse de Galles seront accompagnés de leurs enfants George, 9 ans, futur roi et Charlotte, 7 ans. Le petit Louis sera lui aussi de la partie. Sa présence a été confirmée alors même qu'elle était encore incertaine au vu de son jeune âge (il aura 5 ans lors du couronnement.)

Les trois petits princes et princesse arriveront et repartiront donc avec leurs parents dans le cortège royal auquel prendront part le roi et la reine évidemment, mais également le prince Edward et Sophie de Wessex, récemment nommés duc et duchesse d'Edimbourg, la princesse Anne et son époux Tim Laurence, le duc de Kent, la princesse Alexandra et les duc et duchesse de Gloucester, le prince Richard et sa femme Alice. En revanche, point de place réservée pour les Sussex. S'ils confirment leur venue, ils n'auront plus leur place dans le noyau dur de la monarchie et seront relégués au rang de presque n'importe quel autre invité. Cette décision est liée au fait qu'ils ont abandonné leurs fonctions royales et ne sont plus des membres actifs. Statut qui définit la présence des membres de la famille royale dans la procession.

Harry et Meghan lésés, la suite logique

Parfois, les actions valent bien mieux que les mots. C'est la méthode que le roi Charles a choisie pour faire passer des messages à Meghan et Harry depuis le mois de janvier. S'ils sont conviés au couronnement, l'ambiance risque d'être légèrement glaciale. La publication des mémoires du prince a mis le roi hors de lui, le poussant à virer les Sussex de Frogmore Cottage, la résidence qui leur était jusqu'alors attribuée lors de leur venue sur le sol britannique. Mais courtois jusqu'au bout de la couronne, Charles leur a néanmoins proposé d'y séjourner le temps de leur visite pour le couronnement. Meghan et Harry n'ont pour l'heure pas répondu à la main tendue de Charles.