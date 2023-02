Prince William papa protecteur : Son fils George en lumière pour le couronnement ? Il impose ses conditions

S'ils savent que leur fils aîné, George, est destiné à devenir roi et à attirer tous les regards, le prince William et Kate Middleton sont bien décidés à ne pas précipiter les choses ! Très attachés au fait que le garçonnet ait une enfance presque normale, malgré son rôle, ils n'auraient pas apprécié plus que cela le fait que le Palais communique sur le rôle important que celui-ci va tenir pendant le couronnement de Charles III le 6 mai prochain. Ils seraient du moins décidés à faire très attention à lui pendant cette journée...

Comme l'expliquent le Mirror et le Sunday Times ces derniers jours, le prince de Galles et plus encore, sa femme, auraient insisté sur des conditions sine qua non pour la participation du petit garçon à toutes les activités de la journée. Notamment d'en avoir les détails lors d'une réunion qui sera bientôt organisée avec le roi Charles et sa femme Camilla, pour pouvoir l'y préparer.

Mais le couple voudrait surtout s'assurer que le petit garçon ne soit pas "scruté par tout le monde" pendant l'événement. Une manière de le protéger d'une médiatisation qui s'annonce très intense et qu'il ne partagerait pas, pour une fois, avec sa soeur cadette Charlotte ou son petit frère Louis (qui auront 8 et 5 ans au moment du couronnement). Les deux enfants devraient être bien présents quant à eux, mais resteront probablement avec leur mère et le reste de la famille royale dans le public.

Les petits-enfants de Camilla Parker-Bowles en première ligne

En tant que futur roi et duc de Grande-Bretagne (de Cambridge et de Cornouailles, notamment), le prince William devrait également avoir un rôle particulier, mais on ne sait pas encore lequel. On imagine cependant que celui-ci sera dans les premiers rangs, probablement aux côtés de ses oncles Edward et Andrew (même si la présence de celui-ci reste encore hypothétique).

Parmi les autres petits-enfants présents, nul doute que le prince Charles aurait aimé avoir à ses côtés son autre petit-fils, Archie (4 ans) et sa petite-fille Lilibet (presque 2 ans), mais la présence des deux bambins est plus que compromise ces dernières semaines : leurs parents, le prince Harry et Meghan Markle, ont des relations très tendues avec la famille royale.

En revanche, les cinq petits enfants de Camilla Parker-Bowles (Lola, 15 ans, Eliza, 14 ans, Gus et Louis, 13 ans et Frederick, 12 ans) seront bien présents et auront bien, comme George, un rôle important auprès de leur grand-mère. On a hâte !