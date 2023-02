Diaporama : Prince William papa protecteur : Son fils George en lumière pour le couronnement ? Il impose ses conditions

1 / 26 Prince William papa protecteur : Son fils George en lumière pour le couronnement ? Il impose ses conditions

2 / 26 Le prince William et son fils George vont avoir un grand rôle pour le couronnement de Charles III. Le prince William, prince de Galles, Le prince George de Galles - La famille royale d'Angleterre au premier service de Noël à Sandringham depuis le décès de la reine Elizabeth II. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

3 / 26 Mais le fils de Charles III et sa femme Kate Middleton refusent que leur fils soit sous le feu des projecteurs toute la journée. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent des joueurs blessés, soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust, avant d'ouvrir officiellement la suite Sir Tasker Watkins, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 26 Le petit garçon est très discret pour le moment, derrière ses frères et soeurs. Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec le prince George de Cambridge dans les tribunes de la finale du tournoi de Wimbledon, le 10 juillet 2022. © Ray Tang/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

5 / 26 Une réunion est déjà prévue avec Charles III. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, vont assister au match Pays de Galles vs Angleterreau stade Millennium de Cardiff, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assistent à cette rencontre dans le cadre du tournoi des Six nations. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 26 Les petits-enfants de Camilla seront eux aussi mis en avant. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 26 Charlotte et Louis resteront sûrement avec leur mère Kate Middleton pendant ce temps-là. Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

8 / 26 La princesse Charlotte de Galles et Le prince George de Galles, - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

9 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour visiter le National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

10 / 26 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince George de Cambridge - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

11 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent des joueurs blessés, soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust, avant d'ouvrir officiellement la suite Sir Tasker Watkins, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

12 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite au centre social de Dracaena à Cornwall, pour en savoir plus sur la grande variété de soutien et de services que l'organisation offre à la population locale, avec une mission de construire une société saine, heureuse et solidaire le jeudi 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

13 / 26 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles,, Le prince George de Galles et La princesse Charlotte de Galles - Funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

14 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent des joueurs blessés, soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust, avant d'ouvrir officiellement la suite Sir Tasker Watkins, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, le prince George - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 26 Le prince George de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

17 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent des joueurs blessés, soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust, avant d'ouvrir officiellement la suite Sir Tasker Watkins, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 26 Le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

19 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent des joueurs blessés, soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust, avant d'ouvrir officiellement la suite Sir Tasker Watkins, le 25 février 2023. Le prince de Galles, patron de la Welsh Rugby Union (WRU), et la princesse de Galles, patron de la Rugby Football Union, assisteront au match des Six Nations opposant le Pays de Galles à l'Angleterre au stade Millenium. © BestImage, Agence / Bestimage

20 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

21 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

22 / 26 - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk le 25 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

23 / 26 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent pour visiter le National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

24 / 26 Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, et leurs enfants, le prince George de Galles, et la princesse Charlotte de Galles, arrivent pour le "Together at Christmas" Carol Service à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume uni, le 15 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

25 / 26 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec le prince George de Cambridge dans les tribunes de la finale du tournoi de Wimbledon, le 10 juillet 2022. © Ray Tang/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage