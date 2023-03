Diaporama : Charles III poursuit sa vengeance : Harry et Meghan lésés au couronnement, Kate, William et leurs enfants mis en avant

1 / 22 Charles III poursuit sa vengeance : Harry et Meghan lésés au couronnement, Kate, William et leurs enfants mis en avant

2 / 22 Charles III sera officiellement couronné roi en mai prochain Le roi Charles III d'Angleterre - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 22 Les préparatifs de la cérémonie battent leur plein. Et les détails se précisent concernant les invités et l'organisation choisie pour l'arrivée et les départs des membres de la famille Le roi Charles III d'Angleterre, rend visite aux membres de la communauté soudanaise à Londres, le 15 mars 2023, à l'occasion du 20ème anniversaire du conflit au Darfour. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 22 Charles et Camilla arriveront dans le Gold State Coach, carrosse emblématique des événements de cette envergure, suivie par un cortège de calèches des autres membres de la famille Le roi Charles III d'Angleterre and the Queen Consort - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 13 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 22 Sophie de Wessex, le prince Edward, le duc de Kent, la princesse Anne et son mari Tim Laurence feront partie de la procession La princesse Charlotte de Galles, Le prince George de Galles, Le prince William, prince de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex,Meghan Markle, duchesse de Sussex, Timothy Laurence, Le roi Charles III d'Angleterre,, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, La princesse Anne, La princesse Beatrice d'York et Le prince Andrew, duc d'York - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

6 / 22 Kate et William également. Le couple sera même accompagnés de ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis, alors même que la présence du petit dernier, 5 ans au moment du couronnement, était compromise en raison de son jeune âge Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 22 Harry et Meghan n'ont pas encore confirmé leur venue mais s'ils étaient présents, ils ne feraient pas partie du cortège. C'est d'ailleurs sans leurs enfants Archie et Lilibet, trop jeunes, qu'ils assisteraient à la cérémonie. Reste à savoir si prendre part au couronnement leur fait envie... Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en visite à New York, le 23 septembre 2021. © Taidgh Barron/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

8 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre, rend visite aux membres de la communauté soudanaise à Londres, le 15 mars 2023, à l'occasion du 20ème anniversaire du conflit au Darfour. © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles, le prince Harry, duc de Sussex, Sir Timothy Laurence, la princesse Anne, la princesse Beatrice d'York, le prince Andrew, duc d'York - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de l'Abbaye de Westminster à Wellington Arch à Hyde Park Corner © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 22 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

13 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre, reçoit la présidente des Samoa, Fiame Naomi Mata'afa, lors d'une audience au palais de Buckingham, à Londres, Royaume Uni, le 14 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre et la reine consort Camilla Parker Bowles lors de la réception pour la journée du Commonwealth au palais de Buckingham à Londres. Le 13 mars 2023 © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre - Sortie du service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, le 13 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

17 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, le 13 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

18 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc Cambridge, et leurs enfants, la princesse Charlotte et le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

19 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, en visite au château de Colchester, le 7 mars 2023. Cette visite a pour but de marquer le statut de ville récemment décerné à Colchester. © BestImage, Agence / Bestimage

20 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

21 / 22 Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne, Sir Timothy Laurence, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Dominic Lipinski / PA via Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage