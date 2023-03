"Encore beaucoup de choses à régler, mais..." : Meghan et Harry au couronnement ? Ca se précise !

Alors que l'on apprenait récemment que le prince Harry et Meghan Markle avaient été invités au couronnement de Charles III par mail, il semblerait bien que la présence du couple à Londres pour le 6 mai prochain s'approche de plus en plus : selon le Daily Mail en effet, si les négociations ne sont pas terminées, tout est sur la bonne voie pour leur venue.

Les équipes de Buckingham Palace auraient notamment eu pour consigne de leur laisser une place pour le jour du couronnement et de prévoir où ils pourraient s'asseoir dans l'église qui accueillera la cérémonie. Les stylistes, quant à eux, ont vu leur nom se rajouter à la liste de ceux pour qui il faut prévoir des tenues. Et deux sujets capitaux sont sur le point d'être réglés... notamment la sécurité !

Très importante pour le prince Harry, qui a toujours répété qu'il se sentait en danger sans garde du corps sur le sol britannique mais qui refuse de payer pour lui et sa famille, celle-ci devrait cette fois être assurée sans problèmes par la Couronne, qui les protègera malgré leur départ. Un avantage que la reine Elizabeth II a longtemps refusé de lui céder : sa grand-mère insistait en effet pour qu'il s'occupe lui-même de ce sujet.

Son père, Charles III, ne semble pas avoir les mêmes exigences. Et s'assurera, si son fils cadet venait finalement le rejoindre pour cette grande occasion, que lui et sa famille puissent bien loger à Buckingham Palace : en effet, le Frogmore Cottage, dans lequel ils habitaient à chaque retour au Royaume-Uni, sera désormais réservé au prince Andrew et ils n'ont donc plus de logement officiel.

"Harry et Meghan sont pris en compte"

Mais attention, tous ces préparatifs ne veulent pas encore signifier tout a fait que le couple a dit oui : selon une source du palais de Buckigham, "Harry et Meghan sont pris en compte dans toute la planification de l'événement... les voitures, les plans de sièges, les arrangements pour les repas, tout"... mais cela ne signifie pas encore qu'ils seront là !

"Personne ne sait avec certitude si cela signifie qu'ils ont définitivement accepté – cela pourrait, bien sûr, être juste au cas où ils le feraient – mais ce n'est clairement pas un 'non'", explique la source, qui indique que tout doit cependant être préparé très à l'avance et que le personnel ne veut pas se retrouver pris au dépourvu. Même son de cloche du côté d'une deuxième source, qui reconnait qu'il y a encore "beaucoup de choses à régler", et d'un employé du Palais, qui a confirmé "l'anticipation" des équipes.

Alors si le prince Harry n'a pas eu les excuses qu'il attendait après ses révélations et accusations (notamment dans son livre, Spare), le titre accordé officiellement à ses deux enfants, Archie et Lilibet (3 ans et demi et 20 mois) semble avoir fait son effet...