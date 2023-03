Meghan Markle tout sourire : radieuse dans un look hors de prix, après la bonne nouvelle pour Archie et Lilibet

Ne dites plus Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor... Mais bien le prince et la princesse Archie et Lilibet de Sussex, désormais ! Les deux enfants du prince Harry et de Meghan Markle, âgés de presque 4 et 2 ans, ont reçu officiellement leurs titres cette semaine, après le baptême de la cadette qui s'est déroulé dans le plus grand secret. Une bonne nouvelle pour leurs parents, apparemment, au vu du sourire affiché ce mercredi par Meghan Markle, dans les rues de Los Angeles !

Photographiée par des paparazzis, l'ex-actrice américaine semblait d'excellente humeur et affichait une mine radieuse. Toute vêtue de noir, elle était également particulièrement lookée avec son manteau Max Mara à plus de 5000 dollars et son sac Chanel à 6400 dollars, accordés à un simple pantalon et à des mules blanches Valentino.