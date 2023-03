Diaporama : Meghan Markle tout sourire : radieuse dans un look hors de prix, après la bonne nouvelle pour Archie et Lilibet

1 / 25 Meghan Markle tout sourire : radieuse dans un look hors de prix, après la bonne nouvelle pour Archie et Lilibet

2 / 25 Meghan Markle a fait une sortie remarquée dans les rues de Los Angeles ce mercredi. © BestImage, JLPPA / Bestimage

3 / 25 La duchesse sortait d'une réunion pour le 8 mars et était très souriante, dans une tenue hors de prix. Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

4 / 25 Etait-ce parce que ses deux enfants sont enfin prince et princesse ? Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

5 / 25 Depuis leur mariage, le couple est duc et duchesse de Sussex, mais cela ne concernait pas encore leurs enfants. Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

6 / 25 Aujourd'hui, c'est bien le prince Archie et la princesse Lilibet de Sussex. Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 25 Une décision qui pourrait décider le couple à venir à Londres pour le couronnement... Le prince Harry et Meghan Markle auraient fait l'objet d'une campagne de dénigrement par la presse britannique d'après le documentaire sur Netflix. Les témoignages de Jenny Afia, associée du cabinet d'avocats londonien Schillings qui représente le couple, de Lucy Fraser, une amie de Meghan, apportent un éclairage nouveau. Le 15 décembre 2022. © BestImage, JLPPA / Bestimage

