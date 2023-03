Meghan Markle, ses propos sur la famille royale lourdement condamnés : "C'est juste des c**neries"

Il y a fort à parier que si Meghan Markle avait été avertie de ce qu'elle allait traverser au sein de la famille royale en épousant le prince Harry, elle n'aurait sans doute jamais dit 'oui'. Si les premiers mois ont presque été idylliques malgré le caractère discret et caché de leur relation, la suite s'est avérée chaotique. En devenant officiellement la femme du duc de Sussex, Meghan Markle a vécu l'enfer. C'est du moins ce qu'elle a raconté lors de l'entretien du couple avec la journaliste réputée pour ses interviews, Oprah Winfrey.

A l'époque, Meghan Markle révèle même au côté de son mari le prince Harry que certaines remarques des proches, lors de sa première grossesse notamment, étaient à caractère raciste. Certaines têtes couronnées se seraient inquiétées de la couleur de peau d'Archie, le bébé que Meghan attendait à l'époque. Si la plupart des amis afro-américains de la duchesse de Sussex prennent sa défense, il y en a un qui n'est pas vraiment d'accord pour aller dans son sens : Chris Rock.

Ce dernier a vu son spectacle Selective Outrage être diffusé en live sur Netflix. Et l'humoriste, violemment giflé par Will Smith aux Oscars l'année dernière, tire à balles réelles. Sur l'acteur et sa femme Jada Pinkett Smith bien sûr, mais également sur Meghan Markle. D'après lui, la star de Suits est allée beaucoup trop loin dans ses propos et dans ses attaques envers le clan Windsor : "Qui est cette fille Meghan Markle ? On dirait une fille sympa, qui passe son temps à se plaindre. Mais elle a gagné le loto des peaux claires, non? [...] Certaines choses qu'elle a vécues, ce n'est pas du racisme. C'est juste des c*nneries de belle-famille."

Même les Noirs veulent savoir

Pour Chris Rock, qu'une personne se demande à quel point la peau d'un bébé sera foncée n'est pas une preuve de racisme : "Je n'appelle pas ça du racisme, car même les Noirs voulaient savoir à quel point le bébé sera foncé'. Quand on regarde derrière l'oreille du bébé, c'est un test scientifique car on doit savoir quel genre d'enfant noir on aura [...] Je connais son dilemme, indique-t-il. Une fille noire qui essaie d'être acceptée par sa belle-famille blanche. Oui, c'est dur. C'est très dur." Mais pas de quoi en faire autant de bruit. Au contraire, la situation inverse est d'autant plus compliquée d'après lui : "Ce n'est pas aussi dur qu'une fille blanche qui essaie d'être acceptée par sa belle-famille noire. Ça c'est vraiment dur !" Meghan n'aura donc pas son soutien !