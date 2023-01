Meghan Markle "meurtrière" et dangereuse pour la princesse Charlotte ? Cette décision à l'origine d'un terrible scandale

Dans le documentaire Netflix Harry & Meghan sorti en décembre, le duc et la duchesse de Sussex sont formels : l'acharnement médiatique à leur égard a commencé après leur mariage célébré à Londres en mai 2018. Pour eux et surtout pour Meghan, pas de doute : l'Américaine était la cible à abattre. Et ils ont presque réussi puisque comme le racontait si bien le prince Harry, son épouse a eu des pensées si noires qu'elle a songé au suicide avant de choisir de se battre et d'obtenir justice.

Meghan Markle a notamment été accusée d'avoir mis en danger la vie de la princesse Charlotte à l'époque de son union avec Harry, comme le prince le rapporte au travers de ses mémoires. Dans Le Suppléant, le papa d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an revient sur leur décision d'attaquer en justice les tabloïds, capables du pire d'après lui. Il a donné cet exemple bien précis : "Juste après l'annonce de notre procès, l'Express a publié un article atroce qui m'a conforté dans mes choix : 'Comment les fleurs de Meghan Markle ont fait courir un danger de mort à la princesse Charlotte ?'"

En cause ? Les fleurs choisies par Meghan Markle pour les couronnes qui porteraient les demoiselles d'honneur dont faisait partie la fille de Kate Middleton et du prince William : "Lesdites couronnes contenaient quelques brins de muguet, une plante qui peut se révéler toxique pour les enfants. À condition qu'ils le mangent !" Le danger n'en était donc pas un mais pour Harry : "Peu importait tout ça. L'histoire de Meghan la meurtrière était bien trop juteuse."

Charlotte, star du mariage malgré elle

Décidément, la princesse Charlotte aura fait parler d'elle autour de ce mariage. Quelques jours avant la cérémonie, une dispute aurait éclaté entre Meghan Markle et Kate Middleton. Cette dernière, pas vraiment convaincue par les robes de demoiselles d'honneur, aurait dit le fond de sa pensée à sa belle-soeur. Un avis dont elle se serait bien passé, déjà stressée par le scandale provoqué par son père à l'époque et l'angoisse grandissante à l'approche du mariage. Meghan Markle aurait même fini en pleurs sur le sol d'après les dires du prince Harry. Une version que n'a jamais pu contredire Kate, contrainte au silence par la famille royale.