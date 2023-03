Diaporama : Meghan Markle, ses propos sur la famille royale lourdement condamnés : "C'est juste des c**neries"

1 / 21 Meghan Markle, ses propos sur la famille royale lourdement condamnés : "C'est juste des c**neries"

2 / 21 Meghan Markle ne s'est pas fait que des amis en témoignant et évoquant la présence du racisme au sein de la famille royale britannique Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games à La Haye. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

3 / 21 Elle avait notamment évoqué des inquiétudes de certains concernant la couleur de peau d'Archie avant même sa naissance Meghan Markle réalise le premier épisode de son podcast "Archetypes" portant sur S.Williams. Los Angeles. Le 23 août 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

4 / 21 Mais pour le célèbre humoriste Chris Rock, de telles questions ne sont pas une preuve de racisme. Le prince Harry et Meghan Markle lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville de Dusseldorf pour le lancement des Invictus Games 2023 le 6 septembre 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

5 / 21 " Qui est cette fille Meghan Markle ? On dirait une fille sympa, qui passe son temps à se plaindre. Mais elle a gagné le loto des peaux claires, non? [...] Certaines choses qu'elle a vécues, ce n'est pas du racisme. C'est juste des c*nneries de belle-famille" déclare-t-il dans son spectacle Selective Outrage sur Netflix. Exclusif - Chris Rock croise des fans à New York le 1er mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

6 / 21 " Je n'appelle pas ça du racisme, car même les Noirs voulaient savoir à quel point le bébé sera foncé'. Quand on regarde derrière l'oreille du bébé, c'est un test scientifique car on doit savoir quel genre d'enfant noir on aura [...] Je connais son dilemme. Une fille noire qui essaie d'être acceptée par sa belle-famille blanche. Oui, c'est dur. C'est très dur. Ce n'est pas aussi dur qu'une fille blanche qui essaie d'être acceptée par sa belle-famille noire. Ça c'est vraiment dur !" Chris Rock se promène à New York, le 20 décembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 21 Meghan Markle n'aura donc pas son soutien Meghan Markle - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

