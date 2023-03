Diaporama : Archie et Lilibet au coeur du couronnement ? Le roi prêt à changer toute l'organisation pour revoir ses petits-enfants

1 / 24 Archie et Lilibet au coeur du couronnement ? Le roi prêt à changer toute l'organisation pour revoir ses petits-enfants

2 / 24 Charles est peut-être le roi des Britanniques mais il est surtout le roi des grands-pères ! Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

3 / 24 Harry et Meghan Markle viendront-ils au couronnement de Charles III auquel ils ont été conviés ? Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex vont saluer les équipes de baseball "Boston Red Sox" et "New York Yankees" dans leurs vestiaires dans le cadre des Invictus Games au London Stadium. En cette occasion, le couple royal a reçu en cadeau pour leur fils Archie, un maillot floqué "Archie", de la part de chaque équipe, avant de rejoindre les tribunes pour assister au match. Londres. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 24 S'ils n'ont pas encore donné de réponse, les Sussex sont d'ores et déjà prévenus qu'ils n'auront pas de place dans le cortège de sortie Le prince Harry et Meghan Markle visitent le township de Nyanga, Afrique du Sud le 23 septembre 2019. Leur premier rendez-vous en Afrique du Sud est une initiative du Justice Desk de Nyanga. Cette ONG enseigne aux enfants leurs droits et leur sécurité. Elle propose des cours d'auto-defense et une formation à l'autonomie des femmes pour les jeunes filles de la communauté. Le Justice Desk est soutenu par le Queen's Commonwealth Trust dont le duc de Sussex est président et la duchesse vice-présidente. Jusque là, le bureau a aidé environ 35 000 personnes. Le duc et la duchesse ont fait le tour à pied des diverses activités proposées par le Justice Desk. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 24 La présence d'Archie, 4 ans) et Lilibet (1 an) est-elle aussi compromise en raison de leur âge Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

6 / 24 Mais Charles, papy gâteau, est prêt à tous les sacrifices pour revoir ses petits-enfants Le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020 © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 24 Si Harry et Meghan venaient à confirmer leur présence, Charles réserveraient un rôle de choix à Archie et Lilibet pour le couronnement. Le Souverain n'attend que le feu vert de son fils et de sa belle-fille pour officialiser le changement d'organisation, pour laquelle deux plans ont été réalisés Le prince Charles, prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin. Londres, le 9 juin 2018. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et sa femme Meghan Markle visitent le One World Trade Center à New York City, New York, etats-Unis, le 23 septembre 2021. © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

11 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent à un engagement à la veille des Jeux Invictus 2020 aux Pays-Bas, à La Haye, le 15 avril 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

12 / 24 Info - Le prince Charles devient Charles III, roi du Royaume-Uni - Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la garden party pour les 70 ans du prince Charles au palais de Buckingham à Londres. Le 22 mai 2018 22nd May 2018 London UK Britain's Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall are joined by the newly wed couple, Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, at The Prince of Wales's 70th Birthday Reception in the gardens of Buckingham Palace in central London. © BestImage

15 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex vont saluer les équipes de baseball "Boston Red Sox" et "New York Yankees" dans leurs vestiaires dans le cadre des Invictus Games 2019 au London Stadium. En cette occasion, le couple royal a reçu en cadeau pour leur fils Archie, un maillot floqué "Archie", de la part de chaque équipe, avant de rejoindre les tribunes pour assister au match. Londres, le 29 juin 2019. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

19 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

20 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et sa femme Meghan Markle visitent le One World Trade Center à New York City, New York, etats-Unis, le 23 septembre 2021. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

21 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). La jeune famille peut également être vue dans un court vidéo-clip célébrant le premier anniversaire de Lilibet, avec Archie effronté grimpant sur la table pour aider sa petite soeur à souffler les bougies sur un énorme gâteau. Dans le sixième épisode, la princesse Eugénie rend visite à son cousin Harry aux États-Unis, le rejoignant pour un moment de complicité avec Archie sur la plage. Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

22 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). La jeune famille peut également être vue dans un court vidéo-clip célébrant le premier anniversaire de Lilibet, avec Archie effronté grimpant sur la table pour aider sa petite soeur à souffler les bougies sur un énorme gâteau. Dans le sixième épisode, la princesse Eugénie rend visite à son cousin Harry aux États-Unis, le rejoignant pour un moment de complicité avec Archie sur la plage. Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

23 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à la première du film "Le Roi Lion" au cinéma Odeon Luxe Leicester Square à Londres, le 14 juillet 2019. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE