Diaporama : Harry et Meghan, caprices de stars à l'aube du couronnement : leurs exigences connues, une très longue liste

1 / 21 Harry et Meghan, caprices de stars à l'aube du couronnement : leurs exigences connues, une très longue liste

2 / 21 Harry et Meghan Markle au couronnement, c'est possible mais que sous certaines conditions Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) assistent à une cérémonie traditionnelle fidjienne à la dernière étape de leur voyage officiel aux Fidji, à Nadi, Fidji. Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté à l'inauguration d'une statue en mémoire de Talaiasi Labalaba, héros militaire originaire des Fidji qui servait dans les SAS au sultanat d'Oman lors d'une attaque. Sa bravoure (il continua à vider son chargeur malgré le fait qu'il avait été touché à la mâchoire) permit que le commandement britannique puisse repousser les assaillants. Il est inhumé en Angleterre. © BestImage, Vantage News / Bestimage

3 / 21 Les médias britanniques affirment qu'une liste d'exigences du couple a été dressée et que les Sussex ne seraient présents que si elles étaient respectées Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale assiste à la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2018. © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE

4 / 21 Ils souhaitent notamment qu'Archie et Lilibet, leurs enfants, jouent au moins le même rôle que leurs cousins, George, Charlotte et Louis Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

5 / 21 Archie fêtant ses 4 ans ce même jour, ils demanderaient également à ce que le roi Charles le mentionne dans l'une de ses prises de parole Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

6 / 21 Meghan et Harry voudraient aussi être présents au balcon du Buckingham sur lequel les membres de la famille ont pour habitude de se réunir pendant les jours de fête. La famille royale d'Angleterre lors du service commémoratif en l'abbaye de Westminster pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale à Londres. Le 11 novembre 2018 © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 21 Si toutes ces requêtes sont honorées, Meghan et Harry seront présents. La balle est donc dans le camp de la famille royale. Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince Harry, duc de Sussex - La famille royale assiste à la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2018. © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE

8 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex quittent la soirée Royal Variety Performance à Londres le 19 novembre 2018. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

9 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

10 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à l'abbaye de Westminster pour un service commémoratif pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale à Londres. Le 11 novembre 2018 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

11 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) visitent le campus de l'Université du Pacifique Sud ("University of the South Pacific") à Suva lors de leur voyage officiel aux îles Fidji, le 24 octobre 2018. © BestImage, Matrix / Bestimage

12 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) arrivent à l'aéroport international Fua'amotu aux îles Tonga, le 25 octobre 2018. © BestImage, Vantage News / Bestimage

13 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

14 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) lors de la visite d'un élevage de kiwis à Rainbow Springs , Rotorua en Nouvelle Zélande le 31 octobre 2018. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 21 Le prince Harry et Meghan Markle visitent le site Redwoods Treewalk à Rotorua, Nouvelle Zélande le 31 octobre 2018. © BestImage, Vantage News / Bestimage

16 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

17 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, ont été accueillis par une foule de supporters au Viaduct Harbour à Auckland, Nouvelle-Zélande, le 30 octobre 2018. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, assistent à la finale de basketball en fauteuil roulant aux Invictus Games 2018 à Sydney, le 27 octobre 2018. © BestImage, Vantage News / Bestimage

19 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) assistent officiellement à un accueil à la Maison consulaire de Tonga le premier jour de leur visite dans le pays, le 25 octobre 2018. © BestImage, Agence / Bestimage

20 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) arrivent au dîner d'Etat donné en leur honneur à Suva, Îles Fidji le 23 octobre 2018. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE