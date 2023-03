Eugenie d'York enceinte de son 2e enfant : son ventre rond bien dissimulé, la princesse engagée pour la famille royale

Et a accepté de poser avec tous les jeunes patients, de "véritables légendes" selon elle, ainsi qu'avec le personnel, qui lui a montré les traitements réfléchis pour traiter les enfants.

Eugenie et Béatrice, parfaites petites-filles d'Elizabeth II

Un rôle royal qu'elle ne tient pas souvent mais qu'elle maîtrise à la perfection : en effet, si les deux filles du prince Andrew, Beatrice et Eugenie, ne font pas partie des membres seniors de la famille royale, elles savent parfaitement comment gérer le public et les engagements officiels dans lesquels elles ont parfois suivis leurs parents.

Des parents qui ne tiennent plus aucun rôle non plus dans la hiérarchie familiale (le prince Andrew a été mis de côté lors de l'affaire Epstein à laquelle il a été mêlé et Sarah Ferguson a divorcé en 1992) mais qu'elles pourraient bien remplacer. En effet, depuis quelques mois, toutes les deux sont de plus en plus impliquées aux côtés de leur oncle, tout comme leurs époux respectifs, Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank, qui les accompagnent dans leurs sorties officielles et qui étaient notamment présents pour les obsèques de la reine Elizabeth II.

Toutes les deux jeunes mamans également (Sienna, 18 mois, pour Beatrice, et August, 2 ans pour Eugenie, avant le petit bébé qui arrive), elles pourraient bien briller pour le couronnement de Charles III en mai prochain. De quoi leur donner, peut-être, un rôle encore plus grand pour l'avenir...