Eugenie d'York enceinte de son deuxième enfant : son annonce adorable en photo avec August !

À noter que ce bébé sera le 13ème arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II, après Savannah et Isla Phillips (12 et 10 ans), les filles de Peter Phillips, Mia (8 ans), Lena (4 ans) et Lucas Tindall (22 mois), les trois enfants de Zara et Mike Tindall. Mais également George, Charlotte et Louis de Galles (9, 7 et 4 ans), les enfants du prince William et de Kate Middleton, ainsi qu'Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor (3 ans et 19 mois), ceux du prince Harry et de Meghan Markle.

Sans oublier, bien sûr, August, l'heureux grand-frère et Sienna, la fille de Beatrice d'York, qui, à 15 mois, était la dernière de la joyeuse petite bande. Cet été, tout ce beau monde devrait s'éclater au château de Balmoral, on vous le dit !

Une belle nouvelle en attendant le couronnement

En tout cas, le futur enfant de la princesse Eugenie devrait ramener un peu de sourire dans une famille royale bien morose ces derniers temps. Alors que la fête et la joie avaient égayé le clan britannique lors du Jubilé, tous avaient eu la douleur de perdre Elizabeth II le 8 septembre dernier. Particulièrement proches de leur grands-mère, Beatrice et Eugenie d'York s'étaient cependant montrées dignes auprès de leurs époux, mais également de leurs parents, le prince Andrew, qu'elles soutiennent en pleine tourmente, et Sarah Ferguson.

Les récentes révélations et accusations du prince Harry, particulièrement proche d'Eugenie, n'ont pas dû améliorer le moral de toute la famille, que les rumeurs disent absolument furieuse. À quelques mois du couronnement, personne ne sait d'ailleurs encore si le fils cadet du roi Charles III sera bien présent ou non. En tout cas, la princesse Eugénie sera sûrement là avec son baby-bump imposant... et on a hâte de voir ça !