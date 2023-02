Eugenie d'York enceinte de son 2e enfant : elle dévoile son fils August pour ses 2 ans, vidéo très craquante

Un petit garçon qui était déjà apparu en pleine forme lors du jubilé. Il semble donc déjà croquer la vie à pleines dents, lui qui, pour rappel, sera bientôt grand-frère.

Une famille qui s'agrandit

En effet, il y a deux semaines, Buckingham Palace annonçait l'arrivée prochaine du deuxième enfant d'Eugenie d'York et de son mari Jack. Une superbe nouvelle, que les fans de la princesse avaient déjà devinée à Noël, et qu'elle a elle-même officiellement communiqué à sa communauté sur Instagram en postant un cliché de son petit August en train d'embrasser son ventre déjà un peu arrondi.

Cet enfant aurait été le treizième arrière-petit-enfant de la défunte reine Elizabeth II, après Savannah et Isla Phillips (12 et 10 ans), les filles de Peter Phillips, Mia (8 ans), Lena (4 ans) et Lucas Tindall (22 mois), les trois enfants de Zara et Mike Tindall, George, Charlotte et Louis de Galles (9, 7 et 4 ans), les enfants du prince William et Kate Middleton, ainsi qu'Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor (3 ans et 19 mois), ceux du prince Harry et Meghan Markle.

Plus que quelques mois à attendre donc pour August, avant de goûter aux joies d'être grand-frère. Mais avant cela, la famille royale aura un autre grand événement à célébrer : le couronnement du roi Charles III, qui se déroulera le 6 mai prochain au matin, à l'Abbaye de Westminster.