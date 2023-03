Diaporama : Archie et Lilibet : Leur ressemblance frappante avec un proche très particulier, photo troublante

1 / 20 Archie et Lilibet : leur ressemblance frappante avec un célèbre cousin, la photo très troublante

2 / 20 Harry et Meghan Markle sont les parents d'Archie et Lilibet, âgés de 3ans et 1 an Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Sorties après la cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 20 Mais le frère et la soeur sont bien souvent privés de leurs nombreux cousins restés au Royaume-Uni quand eux vivent leur meilleure vie en Californie Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

4 / 20 Mais pas de doute, les deux têtes blondes des Sussex font bel et bien partie de la famille royale britannique, n'en déplaisent aux parents Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). La jeune famille peut également être vue dans un court vidéo-clip célébrant le premier anniversaire de Lilibet, avec Archie effronté grimpant sur la table pour aider sa petite soeur à souffler les bougies sur un énorme gâteau. Dans le sixième épisode, la princesse Eugénie rend visite à son cousin Harry aux États-Unis, le rejoignant pour un moment de complicité avec Archie sur la plage. Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

5 / 20 Un cliché d'Eugenie d'York et de son fils August, 2 ans, a été dévoilé pour la fête des mères. Et la ressemblance entre le petit garçon et ses cousins installés en Amérique est plus que frappante La princesse Eugenie d'York et son fils August - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 20 Cheveux et traits de visage... On confondrait presque August, Archie et Lilibet ! Même les internautes l'admettent dans la section commentaire du post Instagram d'Eugenie avec son fils : " August est le portrait craché d'Archie, "Les liens du sang sont très forts", "On dirait Lili." Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 20 On a déjà hâte de savoir à quoi ressemblera le petit frère ou la petite soeur d'August qui pointera le bout de son nez dans quelques mois ! La princesse Eugenie d'York, avec la co-fondatrice du collectif anti-esclavagiste Julia de Boinville, lors d'une visite de l'exposition d'art du collectif anti-esclavagiste à Trafalgar Square à Londres. Le 17 octobre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

