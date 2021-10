Diaporama Baptême de Lilibet : Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas dit leur dernier mot

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle à New York, lors du concert "Global Citizen Live", le 25 septembre 2021.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sortent du restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Le prince Harry et Meghan Markle sortent d'un rendez-vous avec le secrétaire général des Nations Unies à New York le 25 septembre 2021. © Luiz Rampelotto/ZUMA Press Wire / Bestimage

Le prince Harry, duc de Sussex, et sa femme Meghan Markle arrivent au restaurant Melba's à New York City, New York, Etats-Unis, le 24 septembre 2021.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à leur arrivée au Mémorial du 11 septembre et au One World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021