Elizabeth II malade : Contrainte au repos forcé, la reine annule un voyage officiel

La santé de sa Majesté Elizabeth II serait-elle vacillante ? Alors qu'elle devait prochainement se rendre en Irlande du Nord, la reine âgée de 95 ans a "accepté à contrecoeur l'avis médical de se reposer pendant les prochains jours", a déclaré le palais de Buckingham. Le porte-parole du palais a ajouté que la reine était très "déçue" de ne pas pouvoir honorer ses engagements dans la province britannique. La veuve du prince Philip a souhaité malgré tout "ses meilleurs voeux au peuple d'Irlande du Nord" et s'est "réjouie de pouvoir s'y rendre à l'avenir". Une source royale a également déclaré qu'il n'y avait "aucune raison d'être inquiet" quant à la santé de la Reine et que cette décision n'avoir rien à voir avec une éventuelle contamination par le coronavirus.

Il faut dire que la reine ne chôme pas ces derniers jours. Elle était d'ailleurs présente lors de l'ouverture du Parlement gallois mais aussi à l'immense réception organisée au château de Windsor pour les délégués de la Global Investment Conference le 19 octobre 2021 où l'on pouvait retrouver notamment Boris Johnson et Bill Gates. À la fin du mois, Elizabeth doit également assister aux événements liés à la conférence sur le changement climatique de la Cop26. Tout comme son petit-fils, le prince William qui s'est dit en colère de ne pas voir plus d'actions en faveur de l'environnement, la reine a exhorté les nations à "relever le défi pour éviter les problèmes liés au changement climatique."

Il y a quelques jours déjà, la reine avait eu la surprise de se faire tout bonnement interdire l'alcool par les médecins royaux. Une décision très dure pour sa majesté qui est une grande fervente de tous types d'alcools. "On a dit à la Reine d'abandonner sa boisson du soir, qui est habituellement un martini, a déclaré un ami de la famille au magazine Vanity Fair. Il semble un peu injuste qu'à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l'un de ses rares plaisirs".

Interrogé par le Daily Mail, le Dr Martin Scurr, médecin généraliste avait donné son avis par rapport à ces nouvelles recommandations faites à la reine. Il expliquait : "Je ne pense pas que si vous ne consommez qu'une, deux ou même trois unités par jour à l'âge de 95 ans, cela fera une différence pour votre santé si vous arrêtez. C'est peut-être une décision personnelle, mais je me demande si on ne lui a pas prescrit un médicament avec lequel il est préférable de ne pas boire..." La reine cacherait-elle à ses sujets une maladie qui l'oblige au repos et à l'arrêt total de l'alcool ?