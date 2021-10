Diaporama Elizabeth II malade : Contrainte au repos forcé, la reine annule un voyage officiel

18 / 21

La reine Elisabeth II d’Angleterre et le prince Edward, comte de Wessex, au lancement du Queen’s Baton, relais des Jeux du Commonwealth 2022, au palais de Buckingham à Londres, Royaume Uni, le 7, 2021. Le relais du bâton de la Reine de Birmingham 2022 visitera les 72 nations et territoires du Commonwealth pendant 294 jours et couvrira environ 90 000 milles.

Queen Elizabeth II and the Earl of Wessex at the launch of the Queen's Baton Relay for Birmingham 2022 - the XXII Commonwealth Games, on the forecourt of Buckingham Palace in London. Picture date: Thursday October 7, 2021.