Elizabeth II "buveuse invétérée" ? Les médecins lui interdisent l'alcool

Plus de martinis pour la reineElizabeth II ! Selon Vanity Fair, la reine âgée de 95 ans a reçu l'ordre des médecins royaux d'arrêter de boire afin de "s'assurer qu'elle soit aussi en forme et en bonne santé que possible" avant les célébrations de son jubilé de platine du 2 au 5 juin prochain, pour ses 70 ans de règne. "On a dit à la Reine d'abandonner sa boisson du soir, qui est habituellement un martini, a déclaré un ami de la famille au magazine. Il semble un peu injuste qu'à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l'un de ses rares plaisirs".

Un programme quotidien très chargé

Selon des sources du palais citées dans le magazine, sa majesté est effectivement une adepte de tous types d'alcool et a un programme quotidien très chargé. Margaret Rhodes, nièce, confidente et ancienne dame de chambre de la reine mère, avait révélé lors d'une interview avec Paris Match en 2011 : "Avant le déjeuner, elle prenait un gin-Dubonnet, avec une tranche de citron et beaucoup de glaçons. Du vin pendant le repas. Le soir, un dry Martini, puis un verre de champagne pendant le dîner." Selon elle ces habitudes "n'ont jamais variées".

Un autre homme a tenu à détailler les habitudes de la Reine en matière d'alcool, le major Colin Burgess qui était l'écuyer de la reine et l'homme chargé de préparer ses précieux martinis. Selon lui, la reine aimait boire un verre de porto après le déjeuner, jusqu'à deux martinis avant le dîner et le champagne Veuve Clicquot pendant le repas. Il l'a également décrite comme une "buveuse invétérée".

Des habitudes qui semblent être de famille puisque la mère de la Reine, décédée en 2002 à l'âge de 101 ans, commençait ses journées par un verre de Dubonnet et de gin selon l'ouvrage Behind the Throne d'Adrian Tinniswood.

Le Dr Martin Scurr, médecin généraliste interrogé par le Daily Mail, a donné son avis par rapport à ces nouvelles recommandations faites à la reine. Il explique : "Je ne pense pas que si vous ne consommez qu'une, deux ou même trois unités par jour à l'âge de 95 ans, cela fera une différence pour votre santé si vous arrêtez. C'est peut-être une décision personnelle, mais je me demande si on ne lui a pas prescrit un médicament avec lequel il est préférable de ne pas boire.". Buckingham Palace n'a pas souhaité faire de commentaire.