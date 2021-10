Elizabeth II hospitalisée : Kate et William prennent quand même le large avec leurs trois enfants

Depuis le 19 octobre 2021, la santé de la reine d'Angleterre est sujette à de nombreuses inquiétudes. N'ayant pas pu se rendre en Irlande du Nord, Elizabeth II a été mise au repos forcé par les médecins. Une terrible nouvelle pour la monarque de 95 ans qui a un emploi du temps très chargé depuis qu'elle est rentrée de vacances et de Balmoral, en Ecosse. Mais alors que plusieurs sources proches de la famille royale avaient déclaré dans la presse que son "rhume saisonnier" n'était qu'un "écran de fumée", tout s'est compliqué avec l'hospitalisation de la reine.

En effet, ce jeudi 21 octobre, les porte-paroles du palais de Buckingham ont indiqué aux journalistes que la reine d'Angleterre avait été emmenée au King Edward VII Hospital, un hôpital privé de Londres, pour y passer la nuit. Une nouvelle qui a été cachée au public et qui, selon Peter Hunt (commentateur royal et ancien journaliste de la BBC) a été une "tentative infructueuse" de dissimuler une information de la plus haute importance. "La foi des médias dans la véracité des communications royales aura été durement mise à l'épreuve par la tentative infructueuse de cacher le fait que la reine a passé une nuit à l'hôpital. Buckingham Palace peut difficilement se permettre une rupture de confiance, étant donné tout ce à quoi ils ont affaire", a-t-il indiqué.

Une désinformation qui peut être expliquée par le fait que l'état de santé des membres de la famille royale est lié au secret médical. Toutefois, cette prise de position n'est pas vraiment au goût de la plupart des Britanniques qui estiment que la santé de la reine a une importance capitale. "Alors, cela nous autorise-t-il à savoir exactement quelles maladies elle peut avoir ou non ? C'est très difficile de trouver le bon équilibre pour la satisfaction de tout le monde", expliquait Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty. Mais tout semble, pour le moment, rentré dans l'ordre puisqu'Elizabeth II n'est pas retournée à l'hôpital depuis.

Les Cambridge en vacances

Cette situation ne semble en tout cas pas inquiéter le prince William. Le petit-fils de 39 ans de la reine Elizabeth (deuxième dans l'ordre de succession au trône après le prince Charles) a été aperçu avec sa femme Kate Middleton et leurs trois enfants à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Puisque le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans) sont actuellement en vacances scolaires jusqu'au 29 octobre prochain, le duc et la duchesse de Cambridge ont profité de l'occasion pour passer de bons moments avec leurs chérubins. Cependant, aucune information sur leur destination et leur programme n'a encore été révélée.