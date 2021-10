Kate et William lèvent le pied pour leurs enfants, une semaine spéciale les attend

Le prince William et son épouse Kate Middleton ont fait de l'écologie leur combat de prédilection. Le couple, qui est marié depuis 10 ans, a participé à trois évènements en deux semaines pour cette cause. Le 13 octobre, ils se sont rendus dans une école londonienne afin de sensibiliser la nouvelle génération au réchauffement climatique ; le 19 octobre, Kate a lancé la campagne Taking Action on Addiction (Agir pour l'addiction) de l'association The Foward Trust dont elle est marraine. Enfin, dimanche dernier, le couple a mis sur pied la première édition du Earthshot Prize, fondé via son association, la Royal Foundation et qui récompense les initiatives environnementales.

Après des semaines de travail acharné loin de leur domicile, le prince William et son épouse ont décidé de lever le pied, pour profiter de leurs trois enfants. En effet, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans) sont en vacances du 21 au 29 octobre : une courte semaine durant laquelle les jeunes parents veulent passer de bons moments avec leurs enfants.