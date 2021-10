Kate Middleton et le prince William plus proches que jamais, tendre étreinte en coulisses

Kate Middleton et le prince William forment un couple solide depuis dix ans mais ne montrent presque jamais leur amour en public. Pourtant, durant une cérémonie très chic qui s'est tenue dimanche dernier à Londres, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait fi du protocole et se sont montrés très tactiles. Lors du Earthshot Prize, prix fondé par la Royal Fondation du prince William et de son épouse et qui récompense les initiatives environnementales, le photographe royal Chris Jackson a suivi le fils aîné du prince Charles dans les coulisses.

Et derrière les rideaux de la scène du Alexandra Palace, le couple a laissé paraître ses sentiments par des gestes d'affection. Sur la série de clichés en noir et blanc qui a été posté sur le compte officiel des Cambridge, on peut voir le couple partager de longs regards insistants et des sourires. Kate Middleton a même été vue en train de passer sa main dans le bas du dos de son époux. De rares moments de complicité qui ont été immortalisé pour le plus grand bonheur de leurs fans !

Au cours de cette soirée, Kate Middleton portait une ravissante robe drapée bleu-gris Alexander McQueen, qu'elle a déjà porté en 2011 pour les BAFTA. Le prince William a opté pour une veste en velours vert émeraude et un col roulé noir. De nombreuses célébrités ont assisté à cet évènement, à l'instar d'Emma Watson, d'Emma Thompson et du footballeur égyptien Mohamed Salah.