Le prince Charles, papi attentionné : il révèle son tendre hommage à George, à sa naissance

Rares sont les confidences personnelles du prince Charles. Pourtant, alors qu'il faisait l'objet d'un documentaire de la BBC sur le climat et le prochain sommet de la COP26 prévu à Glasgow le mois prochain, le prince de Galles a évoqué son petit-fils, le prince George (8 ans). Lorsque ce dernier est né, en 2013, cet écolo de la première heure a eu l'idée de donner son nom à un projet arboricole lui tenant à coeur.

S'exprimant depuis les jardins de sa demeure de Birkhall, située sur le domaine royal écossais de Balmoral, le prince Charles est revenu sur l'aménagement des espaces autour de sa résidence : "C'était un champ plutôt vide dont la ferme n'avait plus besoin", a expliqué le Britannique de 72 ans. "Ce qui est génial, c'est que j'ai réussi à le planter la même année que mon petit-fils est né, l'aîné, George, alors j'ai pensé que je l'appellerais le bois du prince George." Une douce attention qui a certainement ravi le prince William et Kate Middleton, eux qui sont également des adeptes de la vie à la campagne.

L'aîné des Cambridge est l'héritier au trône après son arrière-grand-mère la reine Elizabeth, son grand-père le prince Charles et son père le prince William. A sa suite dans l'ordre de succession, nous retrouvons sa soeur la princesse Charlotte (6 ans) et son petit frère le prince Louis (3 ans).

Si le prince Charles et son épouse Camilla sont plutôt proches de leurs petits-enfants du côté des Cambridge, difficile d'en dire autant pour les enfants du prince Harry et Meghan Markle, qui vivent en Californie. Cela fait maintenant un an et demi que le prince de Galles n'a plus vu Archie (2 ans) et il n'a toujours pas rencontré la petite Lilibet (4 mois)... Pourra-t-il enfin les retrouver à l'occasion des fêtes de fin d'année, si les Sussex se décident à revenir en famille ?