Elizabeth II malade : on connaît enfin ce dont souffre la reine, au repos forcé

La santé de la reine Elizabeth II est dernièrement au coeur de l'actualité britannique. Car, le 19 octobre 2021, la veuve du prince Philip était censée se rendre en Irlande du Nord. Un voyage officiel qu'elle a dû malheureusement annuler puisque d'après le porte-parole du palais de Buckingham, cette dernière s'est sentie "un peu fatiguée". Un mal qui a donc obligé Sa Majesté à un repos très strict, pour le bien de sa santé.

D'après les propos du Mirror, ce mercredi 20 octobre, une fois auscultée par des médecins, la reine d'Angleterre aurait "montré de légers signes d'un rhume saisonnier". Également testée pour le coronavirus, Elizabeth II - bien que vaccinée - a passé un test afin d'évacuer toute hypothèse d'une contraction du virus. Un test qui, d'après le magazine, s'est révélé négatif.

Un état de santé très surveillé

Outre son repos imposé, la grand-mère du prince William et du prince Harry a encore un lourd emploi du temps à l'horizon. Toujours d'après le Mirror, cette dernière est attendue le 1er novembre prochain à Glasgow (en Écosse) pour assister à la conférence sur le changement climatique Cop26. Ses rendez-vous pour la semaine prochaine restent d'ailleurs maintenus. Mais pour mener ses engagements a bien, Joe Little - rédacteur en chef du magazine Majesty -, a indiqué au média que les proches de la reine ont adopté une "vue prudente" au sujet des prochains jours. Sans oublier d'indiquer que le programme d'automne de la reine avait été "plus chargé que prévu", et que les annulations de dernière minute seraient "inévitables".

Toutefois, l'état de santé de la reine semble déjà s'améliorer. Une source royale a même indiqué au magazine que cette dernière a été aperçue mercredi matin faisant un tour dans le domaine de Windsor et prendre plaisir à promener ses chiens.