Elizabeth II bien entourée : une nouvelle et adorable photo avec ses arrières-petits-enfants dévoilée

Un nouveau portrait de famille s'est fait une place de choix sur le bureau de la reine ! Mercredi 16 février 2022, Elizabeth II est réapparue à l'occasion d'une audience avec l'Amiral James Macleod et le Général Eldon Millar au château de Windsor. On a alors pu repérer la nouvelle photo de famille qui orne désormais son bureau : un cliché sur lequel la souveraine de 95 ans prend la pose avec ses arrière-petits-enfants.

Assise sur un canapé, Elizabeth apparaît au centre, avec un bébé sur les genoux. Il pourrait s'agir de Lucas Tindall, le troisième enfant de Zara et Mike Tindall, né en mars 2021. Le garçonnet a déjà fait quelques sorties dans les bras de sa mère, mais son visage reste inconnu du public. Les soeurs du nourrisson, Mia et Lena (8 et 3 ans) sont également reconnaissables, installées aux côtés de leur arrière-grand-mère. Sur le canapé toujours, il semble que le prince Louis (3 ans), le troisième enfant du prince William et Kate Middleton, vient compléter le premier plan à gauche (voir détails dans notre diaporama).

Derrière, se tiennent debout, de gauche à droite : Lady Louise Windsor (18 ans, la fille du prince Edward et Sophie de Wessex, la plus jeune petite-fille de la reine), le prince George (8 ans, le fils aîné de Kate et William), Isla Phillips (8 ans, la fille de Peter Phillips et son ex-femme Autumn), la princesse Charlotte (6 ans, la soeur de George et Louis) et Savannah Phillips (11 ans, la soeur d'Isla).