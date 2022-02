Diaporama La reine Elizabeth II affaiblie : elle ne peut plus bouger une jambe...

La reine Elizabeth II affaiblie : elle ne peut plus bouger une jambe...

Le discours de Noël 2021 de la reine Elisabeth II d'Angleterre le 25 décembre 2021 au château de Windsor © Youtube via Bestimage

La reine Elisabeth II d'Angleterre en audience avec l'Amiral James Macleod et le Général Eldon Millar au château de Windsor. Le 16 février 2022

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, à son arrivée à la soirée "The British Asian Trust" au British Museum à Londres. Le 9 février 2022

Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

La reine Elisabeth II d'Angleterre en audience avec l'Amiral James Macleod et le Général Eldon Millar au château de Windsor. Le 16 février 2022

La reine Elisabeth II d'Angleterre reçoit en audience le Sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq et sa femme, Ahad bint Abdullah au château de Windsor, le 15 décembre 2021.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et Boris Johnson (Premier ministre du Royaume-Uni) - Réception du "Global Investment Conference" au château de Windsor, le 19 octobre 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à l'hôpital communautaire de Clitheroe, dans le Lancashire Clitheroe, le 20 janvier 2022.

La reine Elisabeth II d'Angleterre en audience avec l'Amiral James Macleod et le Général Eldon Millar au château de Windsor. Le 16 février 2022

15 / 23

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des bénévoles de l'Eglise "Church on The Street" à Burnley, le 20 janvier 2022.