Diaporama Elizabeth II : Première grande sortie publique depuis des mois, avec un cavalier déconcertant...

1 / 27 Elizabeth II : Première grande sortie publique depuis des mois, avec un cavalier déconcertant...

2 / 27 La famille royale réunie pour la cérémonie hommage au prince Philip, à l'abbaye de Westminster, à Londres.

3 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021. Première sortie publique de la souveraine après des ennuis de santé.





4 / 27 Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021. Première sortie publique de la souveraine après des ennuis de santé.





5 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George - La famille royale d'Angleterre au palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres le 17 juin 2017.

6 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021. Première sortie publique de la souveraine après des ennuis de santé.

S

7 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La princesse Anne et son mari Timothy Laurence. Au deuxième rang, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022.

8 / 27 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La princesse Anne et son mari Timothy Laurence. Au deuxième rang, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022.

9 / 27 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





10 / 27 Le prince George de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





11 / 27 La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





12 / 27 La princesse Anne - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





13 / 27 La princesse Anne - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





14 / 27 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





15 / 27 Le prince Edward, comte de Wessex, et Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





16 / 27 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022.

17 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





18 / 27 La princesse Beatrix des Pays-Bas, La reine Maxima et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





19 / 27 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





20 / 27 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





21 / 27 La princesse Beatrix des Pays-Bas, La reine Maxima et Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





22 / 27 La reine Maxima et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





23 / 27 La reine Mathilde et le roi Philippe de Belgique - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





24 / 27 La princesse Beatrix des Pays-Bas et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.





25 / 27 La reine Mathilde et le roi Philippe de Belgique - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d’Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d’Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

Service for Prince Philip at Westminster Abbey in London, UK, March 29th, 2022.

26 / 27 La reine Silvia et le roi Carl XVI Gustav de Suède - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.