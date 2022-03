Diaporama Hommage au prince Philip : George, Charlotte, Mia, Isla... Joyeuse réunion des arrières-petits-enfants

Zara et Mike Tindall avec leur fille Mia - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres.

Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants George et Charlotte - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres.

Peter Phillips, Isla Phillips et Savannah Phillips - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

La princesse Anne, son mari Timothy Laurence, La reine Elisabeth II d'Angleterre et Le prince Andrew, duc d'York - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022.

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton , duchesse de Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre assiste à la parade "Trooping the colour" à Londres le 17 juin 2017.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La princesse Anne et son mari Timothy Laurence. Au deuxième rang, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé Le 9 avril 2021.