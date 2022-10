Stupeur dans la famille royale britannique : un membre très important va participer à une télé-réalité !

Mais qui va donc bientôt s'envoler pour l'Australie pour tourner la première émission de télé-réalité mettant en scène un membre de la famille royale britannique ? William, Harry ? Charles III ? Pas vraiment... En réalité, il s'agit de Mike Tindall, ex-rugbyman marié à Zara Phillips, l'une des petites-filles d'Elizabeth II, depuis plus de dix ans.

Très populaire au Royaume-Uni, notamment depuis la victoire de l'équipe nationale en 2003, l'ancien sportif de 43 ans fait partie des personnalités incontournables de la famille royale depuis son mariage avec la fille de la princesse Anne et sait être présent lors de grands événements aux côtés de son épouse. Lors du Jubilé, il avait notamment marqué les photographes en reprenant avec humour l'agité petit prince Louis, 4 ans, le fils du prince William et de Kate Middleton, dont il semble proche.

Lui-même papa de trois enfants avec l'aînée des petites-filles de la souveraine (Mia, 8 ans, Lena, 4 ans, et Lucas, 1 an), le quadragénaire avait ému beaucoup de monde par ses larmes devant le cercueil d'Elizabeth II, dont il était assez proche, et par la main protectrice donnée à son épouse Zara après les obsèques. Pendant la cérémonie, il avait d'ailleurs accompagné, très attentif, sa fille aînée et ses deux nièces, Savannah (11 ans) et Isla (10 ans), les filles de Peter Phillips.

Si la famille royale semble faire confiance à Mike Tindall pour ne pas révéler de secrets ou ne pas trop en dire sur les discussions privées pendant l'émission qui se tournera bientôt dans la jungle australienne, c'est que celui-ci possède déjà un podcast, The Good, The Bad and the Rugby, qu'il alimente tous les mois environ d'informations sur le rugby, sans rien dévoiler sur sa famille royale.