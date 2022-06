"Quel gland" : Un membre de la famille royale s'est lâché sur le prince Harry pendant le jubilé !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

20 photos

Ambiance chez les Windsor ! Alors que les cérémonies du jubilé viennent de se terminer, les langues se délient dans la famille royale et notamment au sujet du prince Harry, revenu des Etats-Unis le temps du week-end pour célébrer sa grand-mère et qui a été plutôt froidement accueilli, notamment par son frère. Mais l'un de ses cousins par alliance, Mike Tindall, a été bien plus virulent et une insulte aurait même fusé...