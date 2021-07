Zara Phillips : Bagarre au stade pendant la finale de l'Euro 2020, son mari Mike Tindall intervient

"La tension a grimpé près de la section où Zara et Mike étaient assis, parce qu'elle était pleine. Deux fans se sont battus et Mike a dû intervenir pour limiter les dégâts. Il s'est mis entre eux et les a séparés avant que des stewards reprennent le contrôle de la situation, a confié une source au tabloïd britannique. Malheureusement, du sang a coulé près de Zara et a elle a dû l'essuyer avec un mouchoir. C'était le bordel."

L'origine de cette altercation n'est pas connue. À la mi-temps de la finale, les commentateurs britanniques ont révélé que des spectateurs sans ticket avaient réussi à rentrer à Wembley. Certains se sont assis à des places déjà réservées.

Pour se rendre au stade et profiter d'un nouveau moment sport après Wimbledon, Zara et Mike Tindall ont laissé leurs trois enfants, Mia, Lena et le petit dernier, Lucas (7, 3 ans et 3 mois) à la maison. L'incident s'ajoute à leur désillusion, partagée par les millions de fans de l'équipe d'Angleterre qui espéraient remporter cette finale à domicile.

Mike Tindall a commenté la défaite sur Twitter en écrivant : "Très fier de l'équipe d'Angleterre, ça ne s'est pas passé comme prévu mais ce groupe de joueurs a fait un énorme pas en avant et je crois que nous jouerons en compétitions pour de nombreuses années à venir ! Bravo les gars !"