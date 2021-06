Diaporama Elizabeth II et la princesse Anne en Ecosse : mère et fille s'offrent une sortie champêtre

1 / 13 Elizabeth II et la princesse Anne en Ecosse : mère et fille s'offrent une sortie champêtre

2 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

3 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

4 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

5 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

6 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

7 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

8 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

9 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent l'association "Children's Wood Project" à Glasgow, le 30 juin 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine consacrée à l'Ecosse par la souveraine.

10 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent Skypark à Glasgow, le 30 juin 2021. Sur place, la souveraine et la princesse Anne ont assisté à un briefing de l'agence spatiale britannique et la production de satellites. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine annuelle consacrée à l'Ecosse par la reine Elisabeth II d'Angleterre.

11 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent Skypark à Glasgow, le 30 juin 2021. Sur place, la souveraine et la princesse Anne ont assisté à un briefing de l'agence spatiale britannique et la production de satellites. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine annuelle consacrée à l'Ecosse par la reine Elisabeth II d'Angleterre.

12 / 13 La reine Elisabeth II d'Angleterre et la princesse Anne visitent Skypark à Glasgow, le 30 juin 2021. Sur place, la souveraine et la princesse Anne ont assisté à un briefing de l'agence spatiale britannique et la production de satellites. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine annuelle consacrée à l'Ecosse par la reine Elisabeth II d'Angleterre.