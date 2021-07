Prince Charles et Camilla : leur supposé fils caché mis à mal par l'une de ses preuves

Ils auront mis des années avant de se retrouver, mais le prince Charles et Camilla Parker Bowles se connaissent depuis de très longues années. Une relation si lointaine qu'elle a donné des idées à un certain Simon Dorante-Day. Cet australien de 55 ans a été adopté par sa famille alors qu'il n'avait que 8 mois. Depuis quelques années, il assure être le fruit de la relation entre le prince de Galles et sa compagne et il n'en démord pas, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour être reconnu par ses supposés parents.

À la tête d'une page Facebook regroupant tout de même 14 000 suiveurs, Simon Dorante-Day tente de fournir les preuves irréfutables de son affiliation royale. Le 27 juillet dernier, il a posté une publication dans laquelle il partage la date possible de sa conception, en fonction de sa date de naissance. "Comme je l'ai déclaré à de nombreuses reprises, je suis prétendument né le 5 avril 1966. Donc selon la calculatrice de conception ci-jointe - ma conception était entre les dates données en juillet 1965", explique-t-il.

Un léger problème de date

Selon ses calculs, le prince Charles avait donc 16 ans et Camilla entre 17 et 18 ans au moment de la conception de Simon. Le problème, selon les informations officielles, c'est que les deux tourtereaux ne se sont connus qu'en 1970, à l'occasion d'un match de polo, soit près de cinq années après la supposée conception de l'australien. Un problème de date qui remet sérieusement en cause sa théorie, à moins que le père de William et Harry n'ait eu une liaison secrète avec Camilla avant leur première rencontre officielle.