Diaporama Kate Middleton et le prince William s'éclatent au ski loin de Meghan et Harry, une photo dévoilée

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à une réception organisée par le gouverneur général des Bahamas, Sir Cornelius Alvin Smith, au complexe Baha Mar sur l'île de New Providence aux Bahamas pour rencontrer des dirigeants communautaires et des habitants des nombreuses îles des Bahamas. , au septième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Nassau, le 25 mars 2022.

The Duke and Duchess of Cambridge attend a reception hosted by the Governor General of the Bahamas Sir Cornelius Alvin Smith, at the Baha Mar resort on the island of New Providence in the Bahamas to with meet community leaders and people from across the Bahamas' many islands, on day seven of their tour of the Caribbean on behalf of the Queen to mark her Platinum Jubilee. Friday March 25, 2022.