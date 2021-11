Pippa Middleton en reconversion professionnelle : la soeur de Kate change de carrière !

A 38 ans, Pippa Middleton semble prête pour une nouvelle carrière dans le domaine de la santé et du bien-être. A en croire les informations du Daily Mail publiées le 13 novembre 2021, la petite soeur Kate Middleton a récemment lancé une nouvelle société baptisée Pippa's Playground (comprendre "Le terrain de jeu de Pippa"). Une entreprise classée dans la catégorie "activités de santé humaine", qui regroupe de nombreuses pratiques telles que l'homéopathie, le massage, l'hydrothérapie, l'acupuncture...

Non seulement Pippa Middleton a lancé une nouvelle société, mais elle a également entamé une formation liée à la thérapie holistique, fondée sur des soins prenant en compte la globalité de l'être humain, aussi bien son état physique que mental et émotionnel. "Pippa continue de se concentrer sur ses études", a confirmé sa porte-parole auprès du tabloïd.

Kate Middleton doit suivre avec attention cette nouvelle initiative, elle qui consacre une grande partie de ses engagements royaux au domaine de la santé mentale. Il faut dire que leur frère James Middleton a lui-même souffert d'une sérieuse dépression, pour laquelle il a pu pleinement compter sur le soutien de Kate et Pippa.

Il n'est pas surprenant de voir Pippa Middleton se diriger vers une carrière consacrée au bien-être. La mère d'Arthur et Grace (3 ans et 8 mois, nés de son mariage avec James Matthews) a déjà partagé ses conseils santé et forme en rédigeant des articles pour le magazine des supermarchés anglais Waitrose ou encore le Telegraph. Cette passionnée de tennis - comme sa soeur Kate et son frère James - s'était inspirée de sa propre expérience en expliquant comment elle continuait le sport enceinte.