"C'est tragique" : Pourquoi Tom Cruise ne voit plus sa fille Suri depuis des années

Jouer les héros dans des films d'action, Tom Cruise adore ça. Comme dans Vivre, Mourir, Recommencer : Edge of Tomorrow de Doug Liman, diffusé ce 30 mars sur TMC. Une production qu'a peut-être vue sa fille Suri à l'époque de sa sortie en 2014. Cette année, la fille que Tom Cruise a eue avec Katie Holmes a huit ans et n'a pas vu son père depuis plusieurs mois. Rien n'a changé en 2022. Tom Cruise, pourtant aux petits soins dans les premières années de vie de sa fille, n'a pas été vu en sa compagnie depuis environ dix ans. Et ce n'est pas près de changer si l'on en croit les propos d'une vieille connaissance. Adepte et ambassadeur de la Scientologie, mouvement religieux considéré comme une secte, Tom Cruise obéit aux règles que la haute autorité du mouvement impose. Celui de ne pas côtoyer des non-membres de la communauté en fait partie.

Cette condition à respecter serait la raison pour laquelle Tom Cruise n'est pas entré en contact avec sa fille Suri depuis très longtemps. C'est ce qu'affirmait Samantha Domingo, ex-membre de la Scientologie, à Us Weekly en 2019. L'Américaine allait encore plus loin en affirmant que le héros de Mission Impossible pouvait avoir été manipulé par l'Eglise scientologue et penser, tragiquement, que Suri "ne soit pas vraiment sa fille mais juste un être spirituel dans le corps de sa fille". L'Église de la Scientologie s'était défendue face aux propos de Samantha Domingo, affirmant que ce récit n'était que pure fiction. Ce qu'elle n'expliquait pas en revanche, c'est la raison pour laquelle Tom Cruise continuait à voir Isabella et Connor - les enfants qu'ils a eus avec Nicole Kidman - membres de la Scientologie comme lui. Tom Cruise ne s'est jamais exprimé sur la situation.

Tom Cruise aurait été entraîné dans la Scientologie par son ex-femme Mimi Rogers, alors directrice du centre de formation de l'église au moment de leur rencontre. Si elle a fini par s'en libérer, l'acteur est quant à lui resté et a poursuivi son ascension dans l'organisation. En tant que porte-parole et ambassadeur, Tom Cruise semble avoir du mal à trouver la femme de sa vie. Après son divorce d'avecNicole Kidman, l'Américain a vécu une idylle avec Penelope Cruz et enchaîné sur un mariage avec Katie Holmes. Six ans après la naissance de Suri, l'ex-star de Dawson demandait le divorce pour "différends irréconciliables". Une rupture difficile à la suite de laquelle Tom Cruise ne s'est plus jamais affiché en couple.