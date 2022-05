Eva Longoria : Son mari Jose Antonio Baston lui vient en aide sans lui voler la vedette à Cannes

Tapis rouge spectaculaire ce 18 mai 2022 à Cannes ! Le Festival a accueilli la projection d'un blockbuster très attendu : Top Gun - Maverick. La suite du film culte de 1986 a fait sensation, en la présence de la superstar du long métrage, Tom Cruise. En tant qu'égérie de la maison L'Oréal, partenaire historique de la manifestation de cinéma, Eva Longoria était également l'une des célébrités présentes sur le red carpet et elle a fait crépiter les flashs. L'Américaine a pris de belles poses au côté de sa collègue indienne Aishwarya Rai, mais elle a également monté les marches avec son amoureux, José Antonio Baston.

Pour l'événement hollywoodien cette 75e édition du Festival de Cannes, Eva Longoria, 47 ans, a dévoilé sa superbe robe argentée et décolletée signée Cristina Ottaviano. Une tenue de choix mais toutefois peu pratique pour grimper vers la salle du Grand Théâtre Lumière et assister à la projection du nouveau Top Gun. Discret et élégant, le mari de l'héroïne inoubliable de Desperate Housewives était là pour l'aider à monter l'escalier mythique, tel un gentleman. Laissant sa bien-aimée en solo pour faire le show devant les objectifs, il était d'une grande élégance dans son smoking noir. Il est revenu au bras de sa chérie afin de l'aider à affronter l'épreuve des marches. En effet, pour la maman de son fils, Santiago - qui va fêter ses 4 ans le 18 juin prochain déjà - difficile de se mouvoir ! Les plus observateurs auront d'ailleurs noté que la comédienne a changé de tenue pour la projection, afin de profiter pleinement du spectacle.

Cela fait plus de quinze ans qu'Eva Longoria illumine le Festival de Cannes et ses tapis rouges. L'actrice a gagné en influence et désormais, elle est aussi à la tête de la fondation Global Gift Gala dont la grande soirée aura lieu ce jeudi soir avec, on l'imagine sans mal, des poeple prêts à oeuvrer pour de bonnes causes.