Sylvie Tellier : Eva Longoria lui a confié une grande mission à Cannes !

La 75e édition du Festival de Cannes a démarré le 17 mai, et les stars sont bien de retour ! Comme chaque année, plusieurs évènements se tiennent en marge de ce grand raout mettant à l'honneur le cinéma. Le 19 mai, le Global Gift Gala donnera de nouveau une soirée de bienfaisance en présence notamment d'Eva Longoria et Sylvie Tellier.

Rendez-vous est pris au sein du chic hôtel de luxe JW Marriott Cannes, sur la Croisette. La soirée débutera dès 20H30 par un tapis rouge suivi d'un cocktail. Et, dès 21H30, place au dîner animé par plusieurs performances live ainsi qu'une traditionnelle vente aux enchères. Les bénéfices iront à la Global Gift Foundation et la Eva Longoria Foundation ; à noter que le ticket de participation à l'évènement démarre à 5000 euros et que le ticket présidentiel est lui au prix de 10 000 euros. Si Maria Bravo et Eva Longoria - qui a fait sensation en montant les marches lors de la cérémonie d'ouverture - chapeautent comme d'ordinaire l'évènement, il faudra toutefois compter sur la prestation VIP de Sylvie Tellier.

En effet, la patronne des Miss France - sur le départ après des années de service ? - a annoncé elle-même sur Instagram que l'ex-star de la série culte Desperate Housewives lui a confié une mission. "J'ai une chance immense puisqu'Eva Longoria me confie la co-présentation de son dîner de charité, jeudi soir au Marriott à Cannes. Donc, effectivement, j'y serai ce week-end. Comptez sur moi pour vous envoyer quelques photos de la Croisette et, surtout, pour vous faire une super photo avec Eva parce que c'est une femme que j'adore ! En plus d'être drôle, elle est généreuse et je suis juste fan !", a déclaré Sylvie Tellier. L'ancienne reine de beauté a également précisé que l'actuelle Miss France, Diane Leyre, devrait elle aussi venir faire une apparition à Cannes prochainement. Jusqu'à présent, on y a vu ses consoeurs Iris Mittenaere et Amandine Petit.

Lors de cette soirée de charité, il faudra notamment compter sur la présence de Kendji Girac, Amaury Nolasco, Nicky Jam ou encore Emmanuel Kelly, Tomás Laso-Argos, Gary Dourdan...