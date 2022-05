Cannes 2022 : Aishwarya Rai sublime entre volume et fleurs, Eva Longoria, beauté décolletée

C'était l'un des temps forts de ce 75e Festival de Cannes : la montée des marches tant attendue de Top Gun : Maverick, après le photcall qui s'était déroulé dans l'après-midi et la masterclass de son héros. Et pour cause, trente ans que Tom Cruise n'avait pas foulé le tapis rouge. La dernière remontait en effet à 1992, lorsque l'acteur américain de 59 ans était venu présenter Horizons lointains de Ron Howard accompagné de son épouse de l'époque, Nicole Kidman. Trois décennies ont passé mais Tom Cruise est toujours aussi populaire et la star hollywoodienne a pu goûter à la ferveur de Cannes une nouvelle fois.

Avant que l'ex de Nicole Kidman et de Katie Holmes ne monte les marches, des stars françaises et internationales l'ont précédé. Karine Ferri ou Anthony Delon et sa compagne Sveva Alviti étaient présents mais également plusieurs ambassadrices de L'Oréal Paris. Partenaire du Festival de Cannes depuis plusieurs années, L'Oréal occupe toujours une place de choix sur le tapis rouge de Cannes et ses représentantes ont brillé par leur glamour.

A commencer par Eva Longoria, déjà présente lors de la cérémonie d'ouverture hier. L'actrice américaine de 47 ans a opté pour une longue robe argentée décolletée dans laquelle il lui était très difficile de se mouvoir. Heureusement pour elle, son mari José Antonio Baston n'était pas très loin et l'attendait en bas des marches pour l'aider à les monter. Un vrai gentleman. Et lors du live de la soirée diffusée notamment sur la chaîne YouTube du Festival de Cannes, on a découvert qu'Eva Longoria avait changé de tenue pour prendre place dans le Grand Théâtre Lumière où avait eu la projection de Top Gun : Maverick. Installée juste devant Tom Cruise, celle qui organisera demain une grande soirée de charité pour son fondation Global Gift se trouvait non loin d'une autre égérie L'Oréal, Elle Fanning.

Pour cette grande soirée spéciale Tom Cruise et Top Gun, l'actrice américaine de 24 ans au teint de porcelaine avait misé sur une longue robe bustier brillante Armani Privé qui lui donnait des allures de princesse. La petite soeur de Dakota Fanning a fait son show devant les photographes.

Grande habituée du Festival de Cannes, ambassadrice de la marque depuis de nombreuses années, la sublime Aishwarya Rai Bachchan a quant à elle fait sensation dans une longue robe fleurie qui offrait beaucoup de volume. L'Indienne de 48 ans, ancienne Miss Monde, a représenté avec brio L'Oréal Paris, tout comme l'actrice américaine Viola Davis (qui a joué avec Tom Cruise dans le film Night and Day), accompagnée de son mari Julius Tennon, ou encore Katherine Langford (13 Reasons why), qui avait déjà monté les marches hier, comme Eva Longoria, pour la cérémonie d'ouverture.

Après la projection de Top Gun : Maverick, les ambassadrices L'Oréal auront rendez-vous pour une grande soirée organisée par la marque française. C'est donc ce qui s'appelle une soirée très bien remplie sur la Croisette !