Julia Roberts, sublime égérie à Paris : tournage grandiose sur une péniche

Vivian dans Pretty Woman, Anna dans Coup de foudre à Notting Hill, Erin Brokovich dans Erin Brokovich, seule contre tous... Au cinéma, Julia Roberts a joué de grands rôles ! En beauté, elle retrouve celui d'ambassadrice Lancôme. L'actrice et égérie s'est discrètement rendue à Paris pour le tournage d'une nouvelle pub.

Julia Roberts a passé l'essentiel de l'été à New York, avec son mari Daniel Moder. Elle l'a temporairement quitté et a posé ses valises à Paris pour participer au tournage d'une nouvelle publicité Lancôme. 3 jours et 2 dernières nuits ont été nécessaires pour achever ce shooting, qui a exigé de Julia de monter à bord d'une péniche en mouvement sur la Seine, pour filmer les séquences de la campagne.

Sublime en robe noire à bord du Cachemire, puis dans une longue robe claire scintillante, bichonnée par les maquilleurs et coiffeurs et la production, Julia Roberts affichait un large sourire lors de ce tournage. L'icône hollywoodienne de 53 ans a également été filmée sur l'Excellence (un yacht appartenant à l'entreprise Yachts de Paris, comme le Cachemire), et en train de marcher sur les quais, entourée de deux autres femmes vêtues de costumes, une en tailleur argenté et l'autre en doré.

Pour Julia Roberts, Lancôme a sorti le grand jeu ! La marque jouit des services d'autres prestigieuses égéries, comme l'héroïne de la série Emily In Paris (et jeune mariée à Charlie Mcdowell) Lily Collins, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz ou encore la sensation Zendaya.

Au cinéma, Julia Roberts sera bientôt à l'affiche du film Leave The World Behind. Elle y donnera la réplique à un autre acteur oscarisé, Mahershala Ali. Les deux stars interprèteront un couple parti en vacances dans un coin reculé du Long Island avec ses deux enfants. Ces vacances seront perturbées par le retour en urgence des propriétaires de leur maison de location, retour justifié par une coupure électrique.

Julia Roberts se mettra également en scène dans Ticket To Paradise (en salles le 28 septembre 2022) au côté de George Clooney.