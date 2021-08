Emily in Paris : Une héroïne de Demain nous appartient rejoint l'aventure !

Du Languedoc-Roussillon à Paris et New-York, il n'y a qu'un pas... ou un coup de transports en commun ! Il semblerait, en tout cas, qu'une héroïne de la série Demain nous appartient ait été repérée pour tenir un rôle dans la deuxième saison d'Emily in Paris, aux côtés de Lily Collins, Lucas Bravo et Camille Razat. L'heureuse élue ? Nulle autre que Clémence Lassalas, qui incarne Charlie Molina et son caractère bien trempé depuis l'épisode 348 diffusé par TF1 - sur bientôt 1000. Mais comment est-ce possible ? Va-t-elle quitter le beach bar du Spoon pour intégrer la prestigieuse agence Savoir ? Sera-t-elle l'une des cibles du torride cuisinier Gabriel ?