Diam's : Une actrice de Demain nous appartient se cache dans le clip de La Boulette

C'est la croisée des mondes. En 2006, la rappeuse Diam's dévoilait l'un des tubes les plus iconiques de sa carrière musicale. Celui dans lequel elle prenait plaisir à "emmerder Marine" et n'hésitait pas à dénoncer "la démago dans la bouche de Sarko". Vous l'avez deviné, il s'agit de La Boulette. Or, quand elle a filmé le clip qui accompagnait ce titre percutant, l'artiste s'était entourée d'enfants danseurs. Et parmi eux, en jupe en jean, bracelets arc-en-ciel vissés au poignée : la petite Clémence Lassalas, qui a aujourd'hui 25 ans et incarne la maléfique Charlie Molina dans la série Demain nous appartient, sur TF1.

C'est une grande fierté, c'est collector !

Une petite recherche vous fera découvrir que la jeune actrice a bercé ces dernières années sans que l'on s'en rende trop compte. Deux décennies de carrière à son actif, Clémence Lassalas enchaîne les projets avec plus ou moins de discrétion, depuis sa plus tendre enfance. A commencer par des séances photos et des spots télévisés. "Une des premières pub que j'ai faite, c'était pour Senoble, avec la voix de Jean Rochefort et réalisée par Patrice Leconte [elle jouait la petite Sophie en 2003, NDLR.], raconte-t-elle à Purepeople. Après, dans les dossiers, j'ai un nombre de trucs incalculable... Star Academy, McDonald's avec Priscilla. Je réalisais mes rêves. Ce qui était chouette aussi, c'est que j'étais dans le clip de La Boulette de Diam's ! C'est une grande fierté, c'est collector !"