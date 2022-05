Festival de Cannes 2022 : Julia Roberts renversante en smoking, crinière XXL au naturel !

Les fans ne l'attendaient pas sur la Croisette... mais elle a ébloui tout le monde : Julia Roberts a fait une apparition remarquée ce jeudi soir sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour la projection du film Armageddon Time. Les cheveux lâchés, au naturel, elle était extrêmement souriante et a profité des photographes pendant de longues minutes, saluant le public présent derrière les barrières.

Sa tenue était absolument sublime : pas de longue robe bouffante ni de couleurs pétantes, l'actrice de Pretty Woman avait misé sur smoking noir, des sandales à talon et un énorme collier Chopard qui la faisait rayonner encore plus. Et qui n'était pas vraiment un hasard : en effet, la comédienne n'a pas de films en lice pour le Festival... mais un trophée à remettre !

Marraine de la marque de bijoux, elle remettra ce mardi soir en effet une distinction aux jeunes acteurs britanniques Sheila Atim (vue récemment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness) et Jack Lowdon, qui est notamment connu pour la série Slow Horses, dans laquelle il joue avec Gary Oldman et Kristin Scott Thomas. La soirée, privée sur la plage du Carlton Beach Club, s'annonce grandiose !

Les deux jeunes comédiens ont d'ailleurs posé pendant de longues minutes avec elle et pourront profiter du film de James Gray avec Anne Hathaway, qui s'annonce très touchant. Il faut dire que Julia Roberts et Anne Hathaway se connaissent : elles ont notamment joué ensemble dans le film choral Valentine's Day.

Il faut savoir que Julia Roberts n'a jamais eu de film en compétition à Cannes : l'actrice légendaire américaine, qui avait obtenu son premier Oscar en 2001 pour son rôle d'Erin Brokovich, n'était à Cannes que pour la deuxième fois ! En effet, elle était venue en 2016 avec George Clooney pour le film Money Monster, de Jodie Foster mais le film était présenté hors compétition.

L'actrice a notamment croisé sur le tapis rouge Thomas Pesquet, très classe en costume. Mais également les membres du jury du festival cette année : Vincent Lindon, en smoking, a notamment monté les marches en courant après avoir profité pendant quelques minutes des photographes. Joachim Trier, réalisateur danois, était accompagné de sa femme.