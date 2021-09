Julia Roberts : Robes de soirée et sourires XXL pour un tournage surprise en plein Paris

Cela fait maintenant 12 ans que Julia Roberts est l'égérie star de la marque Lancôme. Toujours aussi investie dans ce rôle d'ambassadrice, la star américaine et visage du populaire parfum La vie est belle était de retour en France mi-septembre pour tourner un nouveau spot publicitaire. Quelques chanceux passants ont eu un aperçu puisque le tournage avait lieu à Paris, sur la Seine.

L'actrice de 53 ans avait rendez-vous les 16 et 17 septembre 2021 pour ce nouveau tournage parisien. D'abord vêtue d'une robe de soirée noire pailletée et asymétrique, Julia Roberts était accompagnée du mannequin français Audrey Marnay et de la chanteuse coréenne Suzy pour une première session de tournage de nuit, sur les quais de Seine (voir diaporama).

Le lendemain, la star de Coup de foudre à Notting Hill et Pretty Woman a renfilé sa robe noire pour une virée sur l'eau, avant d'enchaîner les prises vêtue d'une seconde robe de soirée nude et pailletée. Lancé de pétales, jeu de robe et sourire XXL : Julia Roberts a multiplié les poses face caméra, visiblement peu sensible aux remous.

C'est mon parfum !

Ce nouveau spot publicitaire pourrait bien être dédié au parfum La vie est belle. Il pourrait d'ailleurs être dévoilé prochainement, avant les fêtes de fin d'année. Il faut dire que cette fragrance - qui marie le jasmin et l'iris à la fleur d'oranger et au patchouli - est désormais un incontournable sous le sapin.

"J'en suis très fière car je ne suis pas seulement l'égérie de ce parfum. Je me sens totalement impliquée dans l'aventure car Lancôme m'a en effet laissée participer à l'élaboration du jus, une aventure extraordinaire", avait-elle commenté auprès de Gala en 2017. "J'aime énormément les notes d'agrumes (...). C'est prouvé scientifiquement, le parfum de l'orange modifie la chimie du cerveau, apaise et rend joyeux ! Quand je le sens sur quelqu'un, j'ai envie de lui dire : 'C'est mon parfum !'."