Jean-Claude Pautot : L'acteur et complice de Louis Garrel arrêté, plus d'une tonne de cocaïne saisie

Retour à la case prison pour l'ex-braqueur récidiviste ? Jean-Claude Pautot, récemment vu dans le film L'Innocent de Louis Garrel, a en tout cas été arrêté en Espagne à la fin du mois de décembre 2022, en lien avec la saisie de plus d'une tonne de cocaïne dans les Açores et en région parisienne - selon les informations du JDD. Les autorités espagnoles et l'Office anti-stupéfiants de France ont arrêté une dizaine de personnes, en tout, dans le cadre de cette affaire.

Des informations supplémentaires devraient suivre ces prochains jours. Jean-Claude Pautot est une figure bien connue du grand banditisme français. Âgé de 66 ans, reconverti peintre mais aussi comédien pour Louis Garrel, il a passé plus de vingt-cinq ans en prison - pour des braquages de banques et des attaques de fourgons blindés - et a été en cavale pendant quinze ans. Une vie à mille à l'heure qui a inspiré quelques oeuvres : auteur de bandes dessinées, il avait raconté son parcours dans un ouvrage divisé en deux tomes, intitulé Face au mur, dessinée par Laurent Astier.

Laisse tomber amigo, je ne le ferai jamais ça !

Voilà qui explique que Louis Garrel ait pensé à lui, en tant que consultant, pour son film L'Innocent. Le long-métrage, sorti le 12 octobre dernier, raconte l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un bandit pas tant repenti que ça, qui finit par collaborer avec son beau-fils pour mettre tout le monde à l'abri. Jean-Claude Pautot a aidé le réalisateur à rendre le scène de braquage réaliste et a même joué dans quelques séquences... alors qu'il n'y tenait pas tant. "Je le trouvais tellement formidable que je voulais lui donner un rôle, explique le cinéaste. Je lui fais lire le scénario, je lui raconte l'histoire du personnage de Roschdy, qui est trahi à la fin par son meilleur ami. Alors il me dit : 'Il trahit son ami ? Laisse tomber amigo, je ne le ferai jamais ça ! J'ai travaillé toute ma vie pour être un homme de confiance, ce n'est pas maintenant que je vais tout bousiller. '. Il a fait une confusion, que je trouve très belle, entre le rôle qu'il va jouer et la perception qu'on va avoir de lui dans le milieu."

Jean-Claude Pautot reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.