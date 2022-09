Louis Garrel et Valeria Bruni-Tedeschi : Même séparés, les deux ex continuent de se "chamailler"

A l'aise devant et derrière les caméras, Louis Garrel présentera son nouveau - et quatrième - film, L'innocent, au public dès le 12 octobre 2022. Cette histoire de famille, le jeune prodige du septième art à la française l'a déjà diffusé lors de la dernière édition du Festival de Cannes et n'avait recueilli, à la fin de la séance, que des applaudissements. Mais évidemment, Monsieur n'a pas qu'un seul projet en tête. Il a également retrouvé son ancienne compagne, Valeria Bruni-Tedeschi, en jouant pour elle dans Les Amandiers, long-métrage qui, lui, sortira le 16 novembre prochain. L'année 2022 se conclura donc, progressivement, avec le visage de Louis Garrel.

Cela crée une tension stimulante

Ce n'est pas la première fois que les deux ex collaborent. Alors qu'ils étaient séparés depuis 2012, Louis Garrel avait joué dans Un château en Italie l'année suivante. Ils s'occupent toujours, tous deux, d'Oumy, la fille qu'ils ont adopté ensemble en 2009. Quant à cette nouvelle opportunité de travailler ensemble, le comédien l'a accueillie à bras ouvert. "J'étais heureux de retrouver Valerie Bruni Tedeschi comme réalisatrice, d'autant qu'elle ne joue pas dans son film, ce qui la rendait encore plus libre, explique-t-il dans les pages de Madame Figaro. On pouvait aussi se chamailler sur nos différentes visions d'une scène, chose que j'aime bien faire avec les réalisateurs : cela crée une tension stimulante."

Bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts depuis leur rupture. Louis Garrel et Valeria Bruni-Tedeschi sont séparés depuis dix ans, déjà, et chacun a largement refait sa vie. La réalisatrice reste très discrète vis-à-vis de son jardin privé. Le comédien, en revanche, vit une romance très médiatisée avec la divine Laetitia Casta, qu'il aime depuis 2015, qu'il a épousée en Corse, à Lumio, en 2017 et avec qui il a eu un petit garçon baptisé Azel le 17 mars 2021.

