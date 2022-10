Louis Garrel et sa mère "qui flirte avec les limites" : comment il s'est inspiré de son mariage avec un ex-détenu

Louis Garrel excelle dans L'Innocent, autant comme réalisateur qu'acteur. Libéré de son étiquette de comédien bobo taciturne, l'artiste livre une comédie réjouissante qui flirte avec beaucoup de styles de cinéma différents. Une oeuvre qui démarre fort dans les salles, poussée par des critiques et du bouche-à-oreille enthousiastes. Si le long métrage est tendre et drôle, il est aussi inspiré du vécu de l'artiste, fils du réalisateur Philippe Garrel et de l'actrice et réalisatrice Brigitte Sy. Cette dernière a véritablement épousé un ex-détenu, comme dans le film.

Dans L'Obs, Louis Garrel explique ce qui est autobiographique, et où commence la fiction. Comme l'héroïne Sylvie, incarnée par Anouk Grinberg, sa mère Brigitte Sy a enseigné le théâtre en prison : "Durant vingt ans. Dans des quartiers pénitentiaires d'hommes et de femmes. Elle y a monté des spectacles, fait des duplex entre le Théâtre de Chaillot et la Santé, elle a même réalisé des films là-dessus..." Elle a épousé un ancien prisonnier alors que Louis Garrel avait 12 ou 13 ans. Un homme qui est "décédé par la suite dans un accident de moto". Le personnage de Michel, pour lequel Roschdy Zem offre tout son talent, n'est pas une copie de son beau-père ex-gangster : "Ce qui est autobiographique, c'est comment deux milieux qui n'ont rien à voir, tout à coup, ont un lien familial, intime. Et quel rôle joue-t-on là-dedans ? Michel est inspiré de plusieurs gangsters que j'ai rencontrés."

Difficile de ne pas imaginer le jeune Louis Garrel légèrement désarmé face à une maman aussi libre et engagée. Pour Le Figaro, il dédramatise les choses, les mettant sur un plan banal : "J'étais inquiet comme peut l'être un fils avec une mère peu conventionnelle, qui flirte avec les limites." Pas question pour le papa d'Oumy (avec Valeria Bruni-Tedeschi) et Azel (dont la mère est sa femme Laetitia Casta) de tomber dans le pathos avec son film : "Ça m'amusait de mettre en scène un fils qui est presque le père de sa mère. Une mère qui manipule aussi un peu son fils pour le garder près d'elle. Malgré leurs névroses, ou grâce à elles, ils forment un duo comique. Dans la vie, on peut se dire les choses de manière un peu abruptes, mais toujours avec de l'humour."