Valeria Bruni-Tedeschi câlinée par son amoureux, loin du scandale et des César

Il avait de grandes chances de faire partie des nommés au César du meilleur espoir grâce à sa performance dans Les Amandiers, réalisation de Valeria Bruni-Tedeschi qui s'inspire de sa jeunesse au théâtre sous le regard du grand et regretté Patrice Chéreau - joué par son ex-compagnon et père de sa fille Oumy, Louis Garrel. Remarquable dans ce long métrage, Sofiane Bennacer a vu sa situation basculer après la divulgation d'accusations de viol à son encontre. Le comédien a réagi à la 48e cérémonie des César qui n'a pas mis en lumière ce film comme il aurait pu l'être selon lui.

Nommé à sept reprises notamment pour les catégories film et scénario original, Les Amandiers a finalement décroché un des prix, celui du meilleur espoir féminin remis à Nadia Tereszkiewicz. Valeria Bruni-Tedeschi n'a pas obtenu de citation en tant que réalisatrice, elle a certainement fait les frais de la polémique liée à son acteur Sofiane Bennacer. La soeur de Carla Bruni était notamment accusée de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires quant au comportement du comédien lors du tournage. Ce dernier s'est donc exprimé via Instagram avec une photo où il semble câliner et réconforter sa metteuse en scène qui est également sa compagne avec la légende intrigante suivante : "ils ont voulu me séparer de mon coeur..." En story, l'acteur a partagé sa publication, avec en fond sonore le titre Jolie des rappeurs Gaulois et Ninho.